Израиль заблокировал несколько районов Иерусалима в борьбе с COVID-19

Фото: полиция Израиля (facebook.com/israelpolice)

Ограничено перемещение между ультраортодоксальными районами

Власти Израиля в попытке сдержать распространение коронавируса заблокировали ультраортодоксальные еврейские районы Иерусалима. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что с полудня в этих районах Иерусалима ввели ограничения на въезд и выезд, поскольку здесь фиксируется высокий уровень заражения. При этом жители районов все еще могут делать покупки рядом с домом, однако синагоги уже закрыты. Кроме того, вступило в силу распоряжение об обязательном ношении масок в общественных местах

Отметим, по последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса в Израиле приближается к 11 тысячам, при этом умерли уже более сотни человек.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху распорядился временно закрыть страну на въезд, пока всех ранее приезжих не разместят на карантин в специально отведенных отелях.

Ранее посол Израиля в Украине попросил хасидов не ехать в Умань.

"Тора заповедует нам оставаться как можно дальше от опасности. Из-за пандемии мы призываем вас выполнять указания местного самоуправления. Оставайтесь на карантине в своих домах", - говорится в обращении посла.