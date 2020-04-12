Ізраїль заблокував кілька районів Єрусалима в боротьбі з COVID-19

Фото: поліція Ізраїлю (facebook.com/israelpolice)

Обмежено переміщення між ультраортодоксальними районами

Влада Ізраїлю у спробі стримати поширення коронавірусу заблокували ультраортодоксальні єврейські райони Єрусалиму. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що з полудня в цих районах Єрусалиму ввели обмеження на в'їзд і виїзд, оскільки тут фіксується високий рівень зараження. При цьому жителі районів все ще можуть робити покупки поруч з будинком, однак синагоги вже закриті. Крім того, набрало чинності розпорядження про обов'язкове носіння масок у громадських місцях

Зазначимо, що за останніми даними, число підтверджених випадків коронавірусу в Ізраїлі наближається до 11 тисяч, при цьому померли вже більше сотні людей.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху розпорядився тимчасово закрити країну на в'їзд, поки усіх раніше приїжджих не розмістять на карантин у спеціально відведених готелях.

Раніше посол Ізраїлю в Україні попросив хасидів не їхати до Умані.

"Тора наказує нам залишатися якомога далі від небезпеки. Через пандемію ми закликаємо вас виконувати вказівки місцевого самоврядування. Залишайтеся на карантині в своїх будинках", - йдеться у зверненні посла.