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Посол Израиля в Украине просит хасидов не ехать в Умань

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 00:05
Посол Израиля в Украине просит хасидов не ехать в Умань
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

По словам Йоэля Лиона, Тора заповедует оставаться как можно дальше от опасности

Посол Израиля в Украине Йоэль Лион обратился к своим согражданам, которые планируют отправиться в паломничество в Умань, и просит остаться дома. Совместное обращение дипломата с мэром города Умани Александром Цебрием, главным раввином Украины Моше Азманом и главным раввином Умани Яковом Джантой опубликовано на странице посольства в Facebook.

Он также также призвал их придерживаться всех карантинных мер.

"Тора заповедует нам оставаться как можно дальше от опасности. Из-за пандемии мы призываем вас выполнять указания местного самоуправления. Оставайтесь на карантине в своих домах", - говорится в обращении.

Людям рекомендуют не выходить на улицу, не собираться в группы более двух человек, носить маски, выходя на улицу, а в случае болезни обращаться к медикам.

Полиция будет следить за соблюдением карантина, а каждый нарушитель будет оштрафован на сумму от 17 тыс. грн.

Напомним, в Умани у умершего хасида из США обнаружили коронавирус COVID-19. Иностранец-хасид имел тяжелую сопутствующую патологию, он к себе не подпускал специалистов и не выполнял рекомендации.Позже коронавирус обнаружили у жены и детей умершего.

Также РБК-Украина писало, что с 6 апреля в Украине вступили в действие новые карантинные правила, согласно которым запрещено появляться в общественных местах без масок.

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