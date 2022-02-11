UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Израиль вывозит семьи дипломатов и рекомендует отказаться от поездок в Украину

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Израиля объявили о вывозе семей дипломатов из Киева. Кроме того, израильтянам рекомендовано отказаться от поездок в Украину на фоне угрозы вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильский телеканал Kan.

По его данным, Министерство иностранных дел Израиля вечером 11 февраля выпустило предупреждение о поездках в Украину. Кроме того, МИД объявил об эвакуации семей дипломатов и сотрудников посольства в Киеве.

"После эскалации ситуации вокруг Украины МИД рекомендует гражданам Израиля, проживающим в стране, рассмотреть возможность остаться там и ни в коем случае не приближаться к горячим точкам", - цитирует телеканал заявление ведомства.

Министерство также рекомендовало гражданам Израиля отказаться от поездок в Украину.

Напомним, сегодня ряд стран призвали своих граждан отказаться от поездок в Украину и покинуть ее территорию из-за угрозы российского вторжения. Среди них Япония и Южная Корея. Накануне аналогичную рекомендацию выпустили США.

Отметим, министр обороны Британии Бен Уоллес заявил о полученном от главы Минобороны РФ Сергея Шойгу заверении, что Москва не вторгнется в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильВторжение России в Украину