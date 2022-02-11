Израиль вывозит семьи дипломатов и рекомендует отказаться от поездок в Украину

Власти Израиля объявили о вывозе семей дипломатов из Киева. Кроме того, израильтянам рекомендовано отказаться от поездок в Украину на фоне угрозы вторжения России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильский телеканал Kan.
По его данным, Министерство иностранных дел Израиля вечером 11 февраля выпустило предупреждение о поездках в Украину. Кроме того, МИД объявил об эвакуации семей дипломатов и сотрудников посольства в Киеве.
"После эскалации ситуации вокруг Украины МИД рекомендует гражданам Израиля, проживающим в стране, рассмотреть возможность остаться там и ни в коем случае не приближаться к горячим точкам", - цитирует телеканал заявление ведомства.
Министерство также рекомендовало гражданам Израиля отказаться от поездок в Украину.
Напомним, сегодня ряд стран призвали своих граждан отказаться от поездок в Украину и покинуть ее территорию из-за угрозы российского вторжения. Среди них Япония и Южная Корея. Накануне аналогичную рекомендацию выпустили США.
Отметим, министр обороны Британии Бен Уоллес заявил о полученном от главы Минобороны РФ Сергея Шойгу заверении, что Москва не вторгнется в Украину.