Ізраїль вивозить сім'ї дипломатів і рекомендує відмовитися від поїздок в Україну

Влада Ізраїлю оголосила про вивезення сімей дипломатів з Києва. Крім того, ізраїльтянам рекомендовано відмовитися від поїздок в Україну на тлі загрози вторгнення Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ізраїльський телеканал Kan.
За його даними, Міністерство закордонних справ Ізраїлю увечері 11 лютого випустило попередження про поїздки до України. Крім того, МЗС оголосило про евакуацію сімей дипломатів та співробітників посольства у Києві.
"Після ескалації ситуації навколо України МЗС рекомендує громадянам Ізраїлю, які проживають у країні, розглянути можливість залишитися там і в жодному разі не наближатися до гарячих точок", - цитує телеканал заяву відомства.
Міністерство також рекомендувало громадянам Ізраїлю відмовитись від поїздок в Україну.
Нагадаємо, сьогодні низка країн закликала своїх громадян відмовитися від поїздок до України та залишити її територію через загрозу російського вторгнення. Серед них Японія та Південна Корея. Напередодні аналогічну рекомендацію випустили США.
Зазначимо, міністр оборони Британії Бен Воллес заявив про отримане від голови Міноборони РФ Сергія Шойгу запевнення, що Москва не вторгнеться в Україну.