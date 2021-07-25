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Израиль впервые назначил посла в ОАЭ

Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Израиля впервые назначило посла в Объединенных Арабских Эмиратах. Им стал Амир Хайек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В настоящее время эту должность на временной основе занимает Эйтан Наэ.

В настоящее время Хайек является президентом Израильской гостиничной ассоциации. Ранее он возглавлял Ассоциацию производителей Израиля и был генеральным директором Министерства промышленности, торговли и труда.

"Амир Хайек, обладающий большим опытом и знаниями в области экономики и туризма, является именно тем человеком, который сможет институционализировать мост между Израилем и ОАЭ. После открытия посольств пришло время назначить первого посла в ОАЭ", - заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

Напомним, в июне на открытии посольства Израиля в Абу-Даби и консульства в Дубае министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что объем двусторонней торговли с момента нормализации отношений превысил 675 млн долларов и ожидаются новые сделки.

При этом сближение Израиля с арабскими странами в регионе осуждается палестинцами.

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