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Ізраїль вперше призначив посла в ОАЕ

Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ Ізраїлю вперше призначило посла в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ним став Амір Хайєк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Зараз цю посаду на тимчасовій основі займає Ейтан нае.

В цей час Хайєк є президентом ізраїльської готельної асоціації. Раніше він очолював Асоціацію виробників Ізраїлю і був генеральним директором Міністерства промисловості, торгівлі та праці.

"Амір Хайєк, що володіє великим досвідом і знаннями в галузі економіки і туризму, є саме тією людиною, яка зможе інституціоналізувати міст між Ізраїлем і ОАЕ. Після відкриття посольств прийшов час призначити першого посла в ОАЕ", - заявив Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід.

Нагадаємо, у червні на відкритті посольства Ізраїлю в Абу-Дабі і консульства в Дубаї міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що обсяг двосторонньої торгівлі з моменту нормалізації відносин перевищив 675 млн доларів і очікуються нові угоди.

При цьому зближення Ізраїлю з арабськими країнами в регіоні засуджується палестинцями.

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