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Израиль с воздуха атаковал позиции группировки ХАМАС

Новости » Происшествия     10.02.2020 - 03:25
Израиль с воздуха атаковал позиции группировки ХАМАС
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Израильские военные обвиняют ХАМАС во всех террористических атаках со стороны секторе Газа

Воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удары в сторону позиций палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter израильской армии.

Атака была проведена в ответ на запуск ракеты со стороны сектора Газа в сторону Израиля.

"В ответ на ракету, запущенную из Газы в сторону Израиля ранее вечером, мы нанесли удары по ряду военных постов ХАМАС в Газе. Мы виним ХАМАС во всех террористических актах, совершаемых из Газы", - указано в сообщении.

Указано, что среди объектов нападения - учебная и военная инфраструктура организации ХАМАС в южной части Сектора Газа. Армия Израиля заявляет, что атака этих целей препятствует способности организации ХАМАС наращивать силы.

Напомним, 8 февраля из сектора Газа запустили ракету по территории Израиля. Это была седьмая атака за неделю со стороны сектора Газа.

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