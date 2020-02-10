Ізраїль з повітря атакував позиції руху ХАМАС

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Ізраїльські військові звинувачують ХАМАС у всіх терористичних атаках з боку секторі Гази

Повітряні сили Армії оборони Ізраїлю завдали ударів в бік позицій палестинського радикального руху ХАМАС у секторі Гази. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Twitter ізраїльської армії.

Атака була проведена у відповідь на запуск ракети з сектору Гази в бік Ізраїлю.

"У відповідь на ракету, запущену з Гази у бік Ізраїлю раніше ввечері, ми завдали ударів по ряду військових постів ХАМАС в Газі. Ми звинувачуємо ХАМАС у всіх терористичних актах, скоєних з Гази", - зазначено в повідомленні.

Зазначено, що серед об'єктів нападу - навчальна військова інфраструктура організації ХАМАС у південній частині сектору Гази. Армія Ізраїлю заявляє, що атака цих цілей перешкоджає здатності організації ХАМАС нарощувати сили.

Нагадаємо, 8 лютого з сектора Гази запустили ракету по території Ізраїлю. Це була сьома атака за тиждень з боку сектору Гази.