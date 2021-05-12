Израиль уничтожает полицейские участки по всему Сектору Газа: палестинцы пожаловались на атаки

Израиль уничтожает полицейские участки по всему Сектору Газа. Главный штаб полиции также разрушен.

Об этом сообщает Times of Israel .

По словам очевидцев, израильские военно-воздушные силы сегодня утром нанесли серию авиаударов по Сектору Газа. В результате атак десятки полицейских и охранных объектов были разрушены.

Очевидцы сообщают, что над Сектором Газа образовалась стена темно-серого дыма. Наблюдатели в Газе отмечают, что это один из самых тяжелых израильских ударов за всю историю.

Также ХАМАС заявляет, что его главный штаб полиции был разрушен военно-воздушными силами Израиля.