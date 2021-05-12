Ізраїль знищує поліцейські ділянки по всьому Сектору Гази: палестинці поскаржилися на атаки

Ізраїль знищує поліцейські дільниці по всьому Сектору Гази. Головний штаб поліції також зруйнований.

За словами очевидців, ізраїльські Військово-повітряні сили сьогодні вранці завдали серію авіаударів по Сектору Гази. В результаті атак десятки поліцейських і охоронних об'єктів були зруйновані.

Очевидці повідомляють, що над Сектором Гази утворилася стіна темно-сірого диму. Спостерігачі в Газі відзначають, що це один з найважчих ізраїльських ударів за всю історію.

Також ХАМАС заявляє, що його головний штаб поліції також був зруйнований Військово-повітряними силами Ізраїлю.