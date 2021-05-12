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Ізраїль знищує поліцейські ділянки по всьому Сектору Гази: палестинці поскаржилися на атаки

Автор: Наталья Скороход

Ізраїль знищує поліцейські дільниці по всьому Сектору Гази. Головний штаб поліції також зруйнований.

Про це повідомляє Times of Israel.

За словами очевидців, ізраїльські Військово-повітряні сили сьогодні вранці завдали серію авіаударів по Сектору Гази. В результаті атак десятки поліцейських і охоронних об'єктів були зруйновані.

Очевидці повідомляють, що над Сектором Гази утворилася стіна темно-сірого диму. Спостерігачі в Газі відзначають, що це один з найважчих ізраїльських ударів за всю історію.

Також ХАМАС заявляє, що його головний штаб поліції також був зруйнований Військово-повітряними силами Ізраїлю.

Нагадаємо, ракетні обстріли між Ізраїлем і Палестиною не вщухають всю ніч. Все почалося з обстрілу Тель-Авіва та інших міст в центрі і на півдні Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль відповів взаємністю на атаки Сектору Гази. В результаті обстрілу були знищені лідери ХАМАС.

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