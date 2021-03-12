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Израиль и Украина планируют запустить "зеленые паспорта" для путешествий

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили введение паспортов вакцинации от коронавируса. Так называемые "зеленые паспорта" позволят возобновить путешествия между странами.

Об этом сообщил Офис президента.

Обе страны заинтересованы во взаимном признании сертификатов о прививках от коронавируса.

"Зеленые паспорта открывают возможность для путешествий между Украиной и Израилем", - отметил Зеленский.

Нетаньяху также согласился, что взаимное признание "зеленых паспортов" будет полезным для экономик обеих стран.

Напомним, до этого главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что вводить сертификаты вакцинации пока рано, поскольку в мире вакцинировано очень малое количество людей. Ляшко считал, что преждевременно вводить сертификаты, когда вакцинирован всего 1% населения мира.

Как писало РБК-Украина, введение "зеленых паспортов" рассматривают и в Европейском союзе. Еврокомиссия планирует предложить странам ЕС цифровые сертификаты.

Подробнее о том, чего ждать украинцам после введения паспортов вакцинации читайте в материале РБК-Украина "Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам".

Добавим, премьер Израиля выразил готовность помочь Украине с поставками вакцин от коронавируса.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийНетаньяхуУкраинаИзраильпаспортвакцинация
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