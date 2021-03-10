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В ЕС изучают вопрос "зеленых паспортов", возможность путешествий пока не обсуждают

Новина українською → Евросоюз, Среда 10 марта 2021 13:52
В ЕС изучают вопрос "зеленых паспортов", возможность путешествий пока не обсуждают Фото: документы (GettyImages)
Автор: Милан Лелич, Юлия Струк

Европейская комиссия сейчас работает над юридическим предложением, касающимся цифровых "зеленых" сертификатов вакцинации от коронавируса. Однако возможность путешествий пока не обсуждают.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-служба Еврокомиссии.

"Еврокомиссия работает над юридическим предложением, касающимся цифровых "зеленых" сертификатов, которое можно ожидать еще в марте. Цель - в содействии безопасному свободному перемещению в Европейском союзе. Поскольку работа над предложением продолжается, мы не можем предоставить вам более подробную информацию", - заявили в ЕК.

В ведомстве подчеркнули, что технические эксперты комиссии активно участвуют в работе, проводимой международными организациями, в частности ВОЗ и ИКАО.

"На данном этапе мы не можем подробно комментировать путешествия в летний сезон", - отметили в Еврокомиссии.

Так, в Европе активно готовятся к запуску ковид-паспортов, которые должны упростить поездки между странами и, возможно, дать их обладателям больше возможностей в обычной жизни. Подробнее о том, смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам, читайте на РБК-Украина.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения выступила в поддержку введение сертификатов о вакцинации против COVID, но с условием, что они не приведут к ограничениям в передвижении людей.

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