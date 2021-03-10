В ЕС изучают вопрос "зеленых паспортов", возможность путешествий пока не обсуждают
Европейская комиссия сейчас работает над юридическим предложением, касающимся цифровых "зеленых" сертификатов вакцинации от коронавируса. Однако возможность путешествий пока не обсуждают.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-служба Еврокомиссии.
"Еврокомиссия работает над юридическим предложением, касающимся цифровых "зеленых" сертификатов, которое можно ожидать еще в марте. Цель - в содействии безопасному свободному перемещению в Европейском союзе. Поскольку работа над предложением продолжается, мы не можем предоставить вам более подробную информацию", - заявили в ЕК.
В ведомстве подчеркнули, что технические эксперты комиссии активно участвуют в работе, проводимой международными организациями, в частности ВОЗ и ИКАО.
"На данном этапе мы не можем подробно комментировать путешествия в летний сезон", - отметили в Еврокомиссии.
Так, в Европе активно готовятся к запуску ковид-паспортов, которые должны упростить поездки между странами и, возможно, дать их обладателям больше возможностей в обычной жизни. Подробнее о том, смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам, читайте на РБК-Украина.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения выступила в поддержку введение сертификатов о вакцинации против COVID, но с условием, что они не приведут к ограничениям в передвижении людей.