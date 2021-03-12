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Ізраїль та Україна планують запустити "зелені паспорти" для подорожей

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський та прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили введення паспортів вакцинації від коронавірусу. Так звані "зелені паспорти" дозволять відновити подорожі між країнами.

Про це повідомив Офіс президента.

Обидві країни зацікавлені у взаємному визнанні сертифікатів про щеплення від коронавірусу.

"Зелені паспорти відкривають можливість для мандрівок між Україною та Ізраїлем", - зазначив Зеленський.

Нетаньяху також погодився, що взаємне визнання "зелених паспортів" буде корисним для економік обох країн.

Нагадаємо, до цього головний санітарний лікар Віктор Ляшко говорив, що вводити сертифікати вакцинації поки зарано, оскільки у світі вакциновано дуже малу кількість людей. Ляшко вважав, що передчасно вводити сертифікати, коли вакциновано всього 1% населення світу.

Як писало РБК-Україна, запровадження "зелених паспортів" розглядають і в Європейському союзі. Єврокомісія планує запропонувати країнам ЄС цифрові сертифікати.

Детальніше про те, чого чекати українцям після введення паспортів вакцинації читайте в матеріалі РБК-Україна "Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортам".

Додамо, прем'єр Ізраїлю висловив готовність допомогти Україні з поставками вакцин від коронавірусу.

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Новини України Володимир ЗеленськийНетаньяхуУкраїнаІзраїльпаспортвакцинація
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