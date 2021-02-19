Израиль и США разрабатывают новый противоракетный щит

В Израиле уже работают перехватчики Arrow-2 и Arrow-3 в составе многоуровневой системы уничтожения ракет, летящих в атмосфере и в космосе.

"Разработка Arrow-4 совместно с нашими американскими партнерами позволит совершить технологический и операционный скачок вперед, подготовив нас к будущим боевым условиям и новым угрозам на Ближнем Востоке и за его пределами", - заявил министр обороны Израиля Бенни Ганц.

Израильские лидеры называют иранскую программу баллистических ракет угрозой для Израиля и всего мира. Иран заявляет, что его ракетная программа носит оборонительный характер и направлена на сдерживание нападений.

Министерство обороны Израиля заявило, что основным подрядчиком проекта Arrow-4 выступит компания Israel Aerospace Industries. В проекте также участвуют американская компания Boeing и израильская Elbit Systems.