Ізраїль і США розробляють новий протиракетний щит

Ізраїль заявив у четвер, що разом зі Сполученими Штатами розробляє новий протиракетний щит Arrow-4. Він стане ще одним шаром в оборонній системі, орієнтованій на Іран.
Про це повідомляє "Голос Америки".
В Ізраїлі вже працюють перехоплювачі Arrow-2 і Arrow-3 у складі багаторівневої системи знищення ракет, що летять в атмосфері і космосі.
"Розробка Arrow-4 спільно з нашими американськими партнерами дозволить зробити технологічний і операційний стрибок вперед, підготувавши нас до майбутніх бойових умов і нових загроз на Близькому Сході та за його межами", - заявив міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц.
Ізраїльські лідери називають іранську програму балістичних ракет загрозою для Ізраїлю і всього світу. Іран заявляє, що його ракетна програма має оборонний характер і спрямована на стримування нападів.
Міністерство оборони Ізраїлю заявило, що основним підрядником проекту Arrow-4 виступить компанія Israel Aerospace Industries. У проекті також беруть участь американська компанія Boeing і ізраїльська Elbit Systems.
Нагадаємо, Байден заявив, що США не мають наміру знімати санкції проти Ірану, які ввів 45-й президент Дональд Трамп. Він вважає, що це має підштовхнути Іран до переговорів про Спільний всеосяжний план дій (СВПД) щодо ядерної програми Тегерана.
Раніше Іран заявив, що відмовляється від основного зобов'язання ядерної угоди щодо обсягів збагаченого урану.