Ізраїль і США розробляють новий протиракетний щит

В Ізраїлі вже працюють перехоплювачі Arrow-2 і Arrow-3 у складі багаторівневої системи знищення ракет, що летять в атмосфері і космосі.

"Розробка Arrow-4 спільно з нашими американськими партнерами дозволить зробити технологічний і операційний стрибок вперед, підготувавши нас до майбутніх бойових умов і нових загроз на Близькому Сході та за його межами", - заявив міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц.

Ізраїльські лідери називають іранську програму балістичних ракет загрозою для Ізраїлю і всього світу. Іран заявляє, що його ракетна програма має оборонний характер і спрямована на стримування нападів.

Міністерство оборони Ізраїлю заявило, що основним підрядником проекту Arrow-4 виступить компанія Israel Aerospace Industries. У проекті також беруть участь американська компанія Boeing і ізраїльська Elbit Systems.