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Израиль и США провели успешные испытания системы ПРО на Аляске

Новости » Происшествия    29.07.2019 - 01:10
Израиль и США провели успешные испытания системы ПРО на Аляске
Фото: испытания Hetz-3 на Аляске (mod.gov.il)

Hetz-3 предназначена для перехвата ракет в космосе

Министерство аэрокосмической промышленности и обороны Израиля вместе с Агентством по противоракетной обороне Соединенных Штатов провели успешные испытания системы противоракетной обороны Hetz-3 на Аляске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Израиля.

Испытания проходили 10 дней, и за этот период система ПРО три раза успешно поразила цели за пределами атмосферы.

Кроме того, испытания продемонстрировали совместимость Hetz-3 и американского радара противоракетной обороны AN-TPY2.

На канале в YouTube Минобороны Израиля было опубликовано видео испытаний, где показана транспортировка Hetz-3 из Израиля в Соединенные Штаты, установка на стартовом комплексе Pacific Spaceport Complex Alaska на острове Кадьяк и сам запуск ракеты и поражение учебной цели.

Hetz-3 предназначена для перехвата ракет в космосе, ее испытывают с 2011 года, она является разработкой израильских военно-промышленных предприятий и американской корпорации Boeing при финансовой поддержке властей США.

Напомним, Минобороны Великобритании объявило о разработке нового радиочастотного оружия, предназначенного для разрушения и отключения компьютеров и электроники противника. Новые системы вооружений планируют испытать в 2023 году.

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