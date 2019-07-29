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Ізраїль і США провели успішні випробування системи ПРО на Алясці

Новини » Надзвичайні події    29.07.2019 - 01:10
Ізраїль і США провели успішні випробування системи ПРО на Алясці
Фото: випробування Hetz-3 на Алясці (mod.gov.il)

Hetz-3 призначена для перехоплення ракет у космосі

Міністерство аерокосмічної промисловості та оборони Ізраїлю разом із Агентством із протиракетної оборони Сполучених Штатів провели успішні випробування системи протиракетної оборони Hetz-3 на Алясці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Ізраїлю.

Випробування тривали 10 днів, і за цей період система ПРО тричі успішно вразила цілі за межами атмосфери.

Крім того, випробування продемонстрували сумісність Hetz-3 і американського радара протиракетної оборони AN-TPY2.

На каналі в YouTube Міноборони Ізраїлю було опубліковано відео випробувань, де показане транспортування Hetz-3 з Ізраїлю у Сполучені Штати, встановлення на стартовому комплексі Pacific Spaceport Complex Alaska на острові Кадьяк і сам запуск ракети та поразка навчальної цілі.

Hetz-3 призначена для перехоплення ракет у космосі, її випробовують з 2011 року, вона є розробкою ізраїльських військово-промислових підприємств і американської корпорації Boeing за фінансової підтримки уряду США.

Нагадаємо, Міноборони Великої Британії оголосило про розробку нової радіочастотної зброї, призначеної для руйнування і відключення комп'ютерів і електроніки противника. Нові системи озброєнь планують випробувати в 2023 році.

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