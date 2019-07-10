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Британия объявила о разработке революционного оружия

Новости » Промышленность    10.07.2019 - 18:09
Британия объявила о разработке революционного оружия
Фото: новое оружие планируют устанавливать на фрегаты (wikimedia.org)

Разработка может стать "революцией на поле боя"

Министерство обороны Великобритании объявило о разработке нового перспективного оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

Сообщается, что технологии направленной энергии, которые будут использоваться в этой разработке, позволят приводить оружие в действие без боеприпасов. Ожидается, что новые системы вооружений будут испытаны в 2023 году на кораблях британского флота и других транспортных средствах. Инвестиции военного ведомства Британии в этот проект составят до 130 млн фунтов стерлингов.

"Системы лазерного оружия используют световые лучи высокой энергии для нацеливания и уничтожения дронов и ракет противника. Радиочастотное оружие предназначено для разрушения и отключения компьютеров и электроники противника", - говорится в сообщении британского Минобороны.

Напомним, ранее в США провели первые испытания гиперзвуковых боевых блоков. Военно-воздушные силы США провели успешные летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), носителями которых стали стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.

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