Израиль согласовал размещение полевого госпиталя на западе Украины

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на официальный Twitter Государства Израиль .

Гуманитарная миссия Израиля "Кохав Меир" будет оказывать медицинскую помощь беженцам. Запланированное время работы – около месяца. Бюджет проекта Фонда Шустермана будет увеличен на 21 млн шекелей средствами министерства.

Полевой госпиталь будет состоять из отделения неотложной помощи, родильного отделения, больничных палат для мужчин, женщин и детей. Кроме того, в госпитале будут работать лаборатории на базе технологий больницы Шиба и рентгеновский кабинет.