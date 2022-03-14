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Израиль согласовал размещение полевого госпиталя на западе Украины

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Понедельник 14 марта 2022 21:38
Израиль согласовал размещение полевого госпиталя на западе Украины Фото: Полевой госпиталь (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Израильское правительство решило развернуть полевой госпиталь вблизи западной границы Украины для помощи беженцам.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter Государства Израиль.

Гуманитарная миссия Израиля "Кохав Меир" будет оказывать медицинскую помощь беженцам. Запланированное время работы – около месяца. Бюджет проекта Фонда Шустермана будет увеличен на 21 млн шекелей средствами министерства.

Полевой госпиталь будет состоять из отделения неотложной помощи, родильного отделения, больничных палат для мужчин, женщин и детей. Кроме того, в госпитале будут работать лаборатории на базе технологий больницы Шиба и рентгеновский кабинет.

К слову, 16 марта Международный суд ООН в Гааге может вынести решение по иску Украины против РФ.

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