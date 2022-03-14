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Ізраїль погодив розміщення польового госпіталю на заході України

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Понеділок 14 березня 2022 21:38
Ізраїль погодив розміщення польового госпіталю на заході України Фото: Польовий госпіталь (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Ізраїльський уряд вирішив розгорнути польовий госпіталь поблизу західного кордону України для допомоги біженцям.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter Держави Ізраїль.

Гуманітарна місія Ізраїлю "Кохав Меїр" надаватиме медичну допомогу біженцям. Запланований час роботи – близько місяця. Бюджет проекту Фонду Шустермана збільшать на 21 млн шекелів коштами міністерства.

Польовий госпіталь складатиметься з відділення невідкладної допомоги, пологового відділення, лікарняних палат для чоловіків, жінок і дітей. Окрім того, в госпіталі працюватимуть лабораторії на базі технологій лікарні "Шиба" та рентгенівський кабінет.

До слова, 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі може винести рішення у позові України проти РФ.

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