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Ізраїль погодився таємно закупити російську COVID-вакцину через шантаж, - NYT

Новость на русском → Єрусалим, Неділя 21 лютого 2021 15:17
Ізраїль погодився таємно закупити російську COVID-вакцину через шантаж, - NYT Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Влада Ізраїлю погодилися таємно закупити російський препарат "Спутник V". Цього зажадали сирійці, які утримували громадянку Ізраїлю.

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на чиновника, знайомого з ситуацією.

Видання пише, що ізраїльтянка була звільнена з-під варти в Сирії після арешту за незаконний перехід до Сирії. Сирія її відпустила в рамках обміну полоненими.

При цьому видання The New York Times дізналося, під час укладання угоди був погоджений ще один пункт: Ізраїль погодився купити неназвану кількість доз російського препарату Sputnik V для Сирії.

Згідно угоди, Ізраїль заплатить Росії за відправку Sputnik V режиму президента Сирії Башара Асада.

Таким чином Ізраїль погодився профінансувати поставку російських вакцин проти Covid-19 для Дамаска.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоне заявила, що держава не збирається закуповувати і використовувати російську вакцину від коронавірусу. Уряд вважає її поширення ще однією формою гібридного зброї.

Також повідомлялося, що канцлер Австрії Себастьян Курц готовий щепитися російською вакциною від коронавірусу "Супутник V". У разі якщо її схвалять в Європі.

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