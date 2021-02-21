Ізраїль погодився таємно закупити російську COVID-вакцину через шантаж, - NYT
Влада Ізраїлю погодилися таємно закупити російський препарат "Спутник V". Цього зажадали сирійці, які утримували громадянку Ізраїлю.
Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на чиновника, знайомого з ситуацією.
Видання пише, що ізраїльтянка була звільнена з-під варти в Сирії після арешту за незаконний перехід до Сирії. Сирія її відпустила в рамках обміну полоненими.
При цьому видання The New York Times дізналося, під час укладання угоди був погоджений ще один пункт: Ізраїль погодився купити неназвану кількість доз російського препарату Sputnik V для Сирії.
Згідно угоди, Ізраїль заплатить Росії за відправку Sputnik V режиму президента Сирії Башара Асада.
Таким чином Ізраїль погодився профінансувати поставку російських вакцин проти Covid-19 для Дамаска.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоне заявила, що держава не збирається закуповувати і використовувати російську вакцину від коронавірусу. Уряд вважає її поширення ще однією формою гібридного зброї.
Також повідомлялося, що канцлер Австрії Себастьян Курц готовий щепитися російською вакциною від коронавірусу "Супутник V". У разі якщо її схвалять в Європі.