Израиль согласился быть посредником между Украиной и Россией, - Ермак

Израиль согласился выступить посредником на переговорах между Украиной и Россией. Кроме того, Израиль примет участие в гуманитарной составляющей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака .

"Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины. Также ведем интенсивный диалог с Израилем относительно его участия в гуманитарной составляющей. На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой", - заявил Ермак.

Кроме того, Израиль разрешит въезд родственникам украинцев, которые уже находятся на территории страны.