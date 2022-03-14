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Израиль согласился быть посредником между Украиной и Россией, - Ермак

Автор: Наталья Юрченко

Израиль согласился выступить посредником на переговорах между Украиной и Россией. Кроме того, Израиль примет участие в гуманитарной составляющей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

"Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины. Также ведем интенсивный диалог с Израилем относительно его участия в гуманитарной составляющей. На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой", - заявил Ермак.

Кроме того, Израиль разрешит въезд родственникам украинцев, которые уже находятся на территории страны.

Напомним, сегодня запланирован четвертый раунд переговорного процесса между Украиной и Россией.

Перед началом переговоров Михаил Подоляк заявил, что Россия до сих пор находится иллюзии и оправдывает насилие над украинцами.

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