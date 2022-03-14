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Подоляк о переговорах: РФ осознает всю нелепость своих действий, но остается в иллюзии

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Киев, Понедельник 14 марта 2022 10:44
Подоляк о переговорах: РФ осознает всю нелепость своих действий, но остается в иллюзии Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал следующий раунд переговоров с Российской Федерацией. Он считает, что Россия продолжает жить в иллюзии и оправдывает насилие над мирным населением в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter.

"Переговоры. 4-й раунд. О мире, прекращении огня, немедленном отводе всех войск и гарантиях безопасности. Тяжелый разговор. РФ хоть и осознает всю нелепость своих агрессивных действий, однако остается в иллюзии, что 19-дневное насилие над мирными городами Украины - правильный выбор стратегии", - заявил Подоляк.

Напомним, четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией пройдет сегодня. Они состоятся в режиме онлайн-конференции.

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