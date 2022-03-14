Ізраїль погодився бути посередником між Україною та Росією, - Єрмак

Ізраїль погодився виступити посередником на переговорах між Україною та Росією. Крім того, Ізраїль візьме участь в гуманітарній складовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Офісу президента Андрія Єрмака .

"Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України. Також ведемо інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі в гуманітарній складовій. На постійному зв'язку з радником із питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулатою", - заявив Єрмак.

Крім того, Ізраїль дозволить в'їзд родичам українців, що вже знаходяться на території країни.