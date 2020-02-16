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Израиль сформировал группу для определения границ по "сделке века"

Новости » Политика     16.02.2020 - 18:47
Израиль сформировал группу для определения границ по "сделке века"
Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Израильская группа будет работать с США над определением границ

Израиль сформировал группу, которая займется составлением карты границ в рамках представленной США "сделки века", и эта работа уже идет полных ходом. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает The Jerusalem Post.

Израильская группа, по словам Нетаньяху, будет работать с США над определением границ.

"Мой друг президент (США Дональд) Трамп четко заявил, что признает суверенитет Израиля в долине реки Иордан, на севере Мертвого моря, во всех поселениях в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан, - ред.) и на окружающей территории. Мы создали израильскую группу, которая будет работать с США над определением границ, которое уже началось - и оно идет полным ходом", - заявил он.

Ранее Белый дом опубликовал план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке согласно "Сделке века".

РБК-Украина писало, что Трамп представил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Нетаньяху согласился на условия предложенной президентом Соединенных Штатов "сделки века". По словам премьера Израиля, мирный план предоставляет реальный путь к длительному миру в регионе.

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