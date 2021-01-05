ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Израиль разрешил использование вакцины Moderna от коронавируса

Израиль, Вторник 05 января 2021 04:57
Израиль разрешил использование вакцины Moderna от коронавируса
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Израиль одобрил использование вакцины от COVID-19 компании Moderna. Минздрав согласовал поставку 6 млн доз вакцины.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Это третье государство, которое одобряет использование вакцины компании Moderna от коронавируса, и первое за пределами Северной Америки.

Компания выразила надежду, что в ближайшее время вакцина получит разрешение и на других рынках.

В декабре вакцина получила разрешение на использование в США и Канаде. Сейчас возможность поставок вакцины рассматривается в Евросоюзе, Сингапуре, Швейцарии и Великобритании.

Как сообщалось, тысячам израильтян отложили запись на получение первой дозы вакцины. Это связано с тем, что власти не уверены в достаточном количестве вакцины, чтобы привить повторно всех тех, кто уже получил первую дозу ранее.

Правительство Израиля обсудит на следующей неделе ужесточения текущего карантина. Оно должно быть направлено на скорейшую активизацию экономики.

В пятницу в Израиле первой дозой был вакцинирован миллионный пациент. В стране получили прививку от коронавируса уже более 10% населения.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ИзраильВакцинаКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь