Ізраїль дозволив використання вакцини Moderna від коронавірусу

Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)

Ізраїль схвалив використання вакцини від COVID-19 компанії Moderna. МОЗ погодив постачання 6 млн доз вакцини.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Це третя держава, яка схвалює використання вакцини компанії Moderna від коронавірусу, і перше за межами Північної Америки.

Компанія висловила надію, що найближчим часом вакцина отримає дозвіл і на інших ринках.

У грудні вакцина отримала дозвіл на використання в США та Канаді. Зараз можливість постачання вакцини розглядається в Євросоюзі, Сінгапурі, Швейцарії та Великобританії.

Як повідомлялось, тисячам ізраїльтян відклали запис на отримання першої дози вакцини. Це пов'язано з тим, що влада не впевнена в достатній кількості вакцини, щоб прищепити повторно всіх тих, хто вже отримав першу дозу раніше.

Уряд Ізраїлю обговорить на наступному тижні посилення поточного карантину. Воно має бути спрямоване на якнайшвидшу активізацію економіки.

У п'ятницю в Ізраїлі першою дозою був вакцинований мільйонний пацієнт. В країні отримали щеплення від коронавірусу вже понад 10% населення.