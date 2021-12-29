Израиль не против ядерной сделки с Ираном, - Беннетт

Израиль не является категорическим противником переговоров по ядерной сделке с Ираном, но ведение результативных договоренностей сейчас не представляется возможным. Об этом заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
По словам Беннетта, Израиль не будет автоматически противиться любой сделке, заключенной мировыми державами с Ираном во время продолжающихся ядерных переговоров в Вене.
возможность заключения сделки, отвечающей интересам Израиля, сейчас не представляется реальной.
премьер-министр Израиля.
Напомним, что Иран начал производство обогащенного урана. Это может сорвать ядерную сделку.