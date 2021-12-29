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Израиль не против ядерной сделки с Ираном, - Беннетт

Автор: Наталья Скороход

Израиль не является категорическим противником переговоров по ядерной сделке с Ираном, но ведение результативных договоренностей сейчас не представляется возможным. Об этом заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

По словам Беннетта, Израиль не будет автоматически противиться любой сделке, заключенной мировыми державами с Ираном во время продолжающихся ядерных переговоров в Вене.

возможность заключения сделки, отвечающей интересам Израиля, сейчас не представляется реальной.

премьер-министр Израиля.

Напомним, что Иран начал производство обогащенного урана. Это может сорвать ядерную сделку.

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ИзраильЯдерное соглашениеИран