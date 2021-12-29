Ізраїль не проти ядерної угоди з Іраном, - Беннетт

За словами Беннетта, Ізраїль не буде автоматично противитися будь-якій угоді, укладеній світовими державами з Іраном під час триваючих ядерних переговорів у Відні.

можливість укладення угоди, що відповідає інтересам Ізраїлю, зараз не представляється реальною.

прем'єр-міністр Ізраїлю.