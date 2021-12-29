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Ізраїль не проти ядерної угоди з Іраном, - Беннетт

Автор: Наталья Скороход

Ізраїль не є категоричним противником переговорів щодо ядерної угоди з Іраном, але ведення результативних домовленостей зараз не представляється можливим. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

За словами Беннетта, Ізраїль не буде автоматично противитися будь-якій угоді, укладеній світовими державами з Іраном під час триваючих ядерних переговорів у Відні.

можливість укладення угоди, що відповідає інтересам Ізраїлю, зараз не представляється реальною.

прем'єр-міністр Ізраїлю.

Нагадаємо, що Іран почав виробництво збагаченого урану. Це може зірвати ядерну угоду.

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ІзраїльЯдерна угодаІран