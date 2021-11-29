Израиль обеспокоен возобновлением переговоров по ядерной сделке между Ираном и США, которые запланированы на 29 ноября. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post .

По его словам, Израиль очень обеспокоен готовностью снять санкции с Ирана.

"Израиль очень обеспокоен готовностью снять санкции и разрешить поток миллиардов в Иран в обмен на недостаточные ограничения на ядерную программу. Это послание, которое мы всячески передаем как американцам, так и другим странам, которые ведут переговоры с Ираном", - сказал он.

Беннетт отметил, что на этой неделе министр иностранных дел Яир Лапид передаст такое же послание премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в Лондоне и президенту Франции Эммануэлю Макрону в Париже.