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Ізраїль продовжить обстрілювати сектор Газу

Новини » Надзвичайні події    13.11.2018 - 18:35
Ізраїль продовжить обстрілювати сектор Газу
Фото: літаки ВПС Ізраїлю (flickr.com/idfonline)

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху і міністри були проінформовані про ескалацію ситуації навколо сектора Газа

Військово-політичний кабінет Ізраїлю розпорядився продовжувати обстріли сектора Гази до тих пір, поки в цьому є необхідність". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Times Of Israel.

У заяві зазначається, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху і міністри були проінформовані про ескалацію ситуації навколо сектора Газа.

Згідно із заявою, силовий блок уряду віддав розпорядження Армії оборони Ізраїлю продовжувати активні дії в секторі Газа ", у відповідності з необхідністю" на тлі масованого ракетного обстрілу з палестинської території.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України закликало палестинську сторону припинити ракетні обстріли півдня Ізраїлю.

Раніше угрупування ХАМАС пригрозило подальшими ракетними ударами по території Ізраїлю, якщо він продовжить застосовувати авіацію в секторі Газу.

ООН закликала всі сторони до максимальної стриманості після нічних ракетних обстрілів з боку сектора Газа по Ізраїлю.

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