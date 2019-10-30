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Ізраїль припинив роботу своїх посольств в усіх країнах

Новини » Політика    30.10.2019 - 10:30
Ізраїль припинив роботу своїх посольств в усіх країнах
Фото: прапор Ізраїля (minagro.gov.ua)

Ізраїль припинив роботу своїх посольств у зв'язку з страйком

Ізраїль оголосив про закриття своїх посольств по всьому світу. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Видання пише, що причиною є страйк, оголошений робочим комітетом Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони Ізраїлю.

У МЗС країни заявили, що Міністерство фінансів спробувало скоротити витрати ізраїльських дипломатів і представників по всьому світу і застосувати нові правила звітності заднім числом.

Зокрема, Ізраїль закрив дипломатичну місію в Україні. Зазначається, що тепер жоден громадянин не матиме права в'їхати на територію посольства чи консульства.

РБК-Україна писало, міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Каца раніше повідомляв, що Україна відкриє в Єрусалимі Офіс інновацій та інвестицій. Майбутній офіс стане відділенням посольства України.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує ратифікації Угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем після обрання нового складу Кнесету на виборах 17 вересня.

На початку серпня Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем

Ізраїль закрив дипломатичну місію в Україні Україна відкриє в Ізраїлі Офіс інновацій та інвестицій
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