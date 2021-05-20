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Ізраїль піддався третьому за тиждень обстрілу з території Лівану

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Ізраїль, Четвер 20 травня 2021 03:07
Ізраїль піддався третьому за тиждень обстрілу з території Лівану Фото: чотири ракет по Ізраїлю випустили з Лівану (twitter/TamerMisshal)
Автор: Артур Родивилов

Чотири ракети були випущені по Ізраїлю з території півдня Лівану. Це стало третім таким обстрілом менш ніж за тиждень.

Про це повідомляє AFP.

Ракети були запущені з району Сур. Однак хто несе за це відповідальність, співрозмовник агентства не уточнив.

Ізраїль відповів артилерійським вогнем. За інформацією ізраїльських військових, одну ракету вдалося перехопити за допомогою системи протиповітряної оборони, три інших, судячи з усього, впали в незаселених місцях. Повідомлень про постраждалих при обстрілі не надходило.

Нагадаємо, Ізраїль ліквідував одного з командирів "ісламського джихаду". Він обстрілював ізраїльські міста протитанковими ракетами і був командиром понад 15 років.

Раніше повідомлялося, що армія Ізраїлю знищила терористів на півдні Сектора Газа. Військові вдарили по домівках командирів угруповання.

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