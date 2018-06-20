Израиль поддержал выход США из Совета ООН по правам человека

Ранее США обвинили Совет ООН в предвзятости по отношению к Израилю

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетанияху опубликовала заявление с благодарностями в адрес Соединенных штатов Америки (США) за решение выйти из Совета ООН по правам человека. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства иностранных дел Израиля.

"Израиль благодарит президента Трампа, госсекретаря Помпео и постпреда Хейли за их мужественное решение, принятое против лицемерия и лжи так называемого Совета ООН по правам человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "решение США покинуть это предвзятое учреждение - однозначное утверждение, которого достаточно".

"Израиль приветствует американское заявление", - гласит заявление канцелярии.

Ранее Биньямин Нетаньяху от имени Израиля поблагодарил США в своем Twitter.

В свою очередь Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини высказала обеспокоенность решением США.

Напомним, ранее во вторник, 19 июня, Соединенные Штаты Америки заявили о выходе из Совета ООН по правам человека.

В частности, по словам посла США в ООН Никки Хейли, Соединенные штаты вышли из Совета ООН по правам человека, обвинив его в "хронической предвзятости по отношению к Израилю".