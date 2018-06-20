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Премьер Израиля поблагодарил США за решение выйти из Совета ООН по правам человека

НовостиПолитика    20.06.2018 - 05:10
Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)
Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху поприветствовал решение США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поприветствовал решение Соединенных Штатов Америки за их выход из Совета ООН по правам человека. Об этом он заявил в своем Twitter.

От имени Израиля он поблагодарил президента США Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео и посла США в ООН Никки Хейли за их "мужественное решение против лицемерия и лжи так называемого Совета ООН по правам человека".

"Израиль приветствует американское заявление", - написал он.

Он сообщил, что решение США "покинуть этот предвзятый орган" является однозначным утверждением. 

Напомним, США вышли из Совета ООН по правам человека, обвинив его в "хронической предвзятости по отношению к Израилю".

Хейли отметила, что "непропорциональный фокус и бесконечная враждебность по отношению к Израилю являются явным доказательством того, что Совет мотивирован политическим уклоном, а не правами человека".

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Теги публикации: Израиль, ООН, Соединенные Штаты Америки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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