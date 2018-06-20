Премьер Израиля поблагодарил США за решение выйти из Совета ООН по правам человека

Нетаньяху поприветствовал решение США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поприветствовал решение Соединенных Штатов Америки за их выход из Совета ООН по правам человека. Об этом он заявил в своем Twitter.

От имени Израиля он поблагодарил президента США Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео и посла США в ООН Никки Хейли за их "мужественное решение против лицемерия и лжи так называемого Совета ООН по правам человека".

"Израиль приветствует американское заявление", - написал он.

Он сообщил, что решение США "покинуть этот предвзятый орган" является однозначным утверждением.

Israel thanks President Trump, Secretary Pompeo and Ambassador Haley for their courageous decision against the hypocrisy and the lies of the so-called UN Human Rights Council. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) June 19, 2018

The US decision to leave this prejudiced body is an unequivocal statement that enough is enough.



Israel welcomes the American announcement. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) June 19, 2018

Напомним, США вышли из Совета ООН по правам человека, обвинив его в "хронической предвзятости по отношению к Израилю".

Хейли отметила, что "непропорциональный фокус и бесконечная враждебность по отношению к Израилю являются явным доказательством того, что Совет мотивирован политическим уклоном, а не правами человека".