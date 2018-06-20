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Інтерв'ю

Ізраїль підтримав вихід США з Ради ООН з прав людини

НовиниПолітика    20.06.2018 - 10:42
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelip)
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelip)

Раніше США звинуватили Раду ООН в упередженості по відношенню до Ізраїлю

Канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаніяху опублікувала заяву з подяками на адресу Сполучених штатів Америки (США) за рішення вийти з Ради ООН з прав людини. Відповідний документ опублікований на сайті Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

"Ізраїль дякує президенту Трампу, держсекретарю Помпео і постпреду Хейлі за їх мужнє рішення, прийняте проти лицемірства і брехні так званоъ Ради ООН з прав людини", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що "рішення США залишити цю упереджену установу - однозначне твердження, якого достатньо".

"Ізраїль вітає американську заяву", - свідчить заява канцелярії.

Раніше Біньямін Нетаньяху від імені Ізраїлю подякував США у своєму Twitter.

У свою чергу Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні висловила стурбованість рішенням США.

Нагадаємо, раніше у вівторок, 19 червня, Сполучені Штати Америки заявили про вихід з Ради ООН з прав людини.

Зокрема, за словами посла США в ООН Ніккі Хейлі, Сполучені штати вийшли з Ради ООН з прав людини, звинувативши її в "хронічній упередженості по відношенню до Ізраїлю".

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Теги публікації: ООН, Сполучені Штати Америки, совет, Ізраїль, права человека  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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