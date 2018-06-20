Евросоюз и ООН сожалеют о выходе США из Совета по правам человека

По словам Могерини, решение штатов покинуть совет "вредит роли США как защитника и сторонника демократии"

Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини обеспокоена решением Соединенных штатов Америки (США) выйти из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии, опубликованном во вторник, 19 июня.

Так, Могерини отметила, что США всегда являлись пионером в области защиты прав человека во всем мире.

По ее словам, решение Соединенных Штатов покинуть совет "вредит роли США как защитника и сторонника демократии".

"Евросоюз намерен продолжить защиту прав и основных свобод человека и не исключает возможность совместной деятельности с США", - заявила Могерини.

По ее словам, ЕС разделяет необходимость повышения эффективности совета.

Напомним, ранее во вторник, 19 июня, Соединенные Штаты Америки заявили о выходе из Совета ООН по правам человека.

В частности, по словам посла США в ООН Никки Хейли, Соединенные штаты вышли из Совета ООН по правам человека, обвинив его в "хронической предвзятости по отношению к Израилю".