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Израиль планирует прививать детей COVID-вакциной Pfizer

Новина українською → Израиль, Среда 31 марта 2021 15:57
Израиль планирует прививать детей COVID-вакциной Pfizer Фото: Израиль планирует прививать детей вакциной Pfizer (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Израиль планирует начать вакцинацию детей в возрасте 12-15 лет препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Однако сначала Израиль дождется пока компания Pfizer получит соответствующее разрешение от американского регулятора FDA.

Об этом сказал министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн, передает агентство The Jerusalem Post.

"Заявление Pfizer - отличная новость. Сейчас нет ничего более важного, чем скорейшее одобрение новых закупок вакцины (Израилем - ред.), чтобы мы были готовы к вакцинации (детей - ред.) немедленно после одобрения FDA", - сказал Эдельштейн.

Такое заявление израильский министр сделал после того, как компания Pfizer опубликовала информацию об эффективности вакцины у детей 12-15 лет.

Компания Pfizer заявила о безопасности и эффективности своей вакцины для детей, что дало ей возможность получить разрешение на использование в США в течение нескольких недель.

Напомним, компания Pfizer заявила, что ее вакцина от коронавируса на 100% эффективна в категории 12-15 лет. Компания опубликовала результаты третьего этапа клинических испытаний препарата.

Добавим, по состоянию на 25 марта в Израиле от коронавируса полностью вакцинировали более 50% населения.

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