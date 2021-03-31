Ізраїль планує щеплювати дітей COVID-вакциною Pfizer

Ізраїль планує розпочати вакцинацію дітей віком 12-15 років препаратом компаній Pfizer/BioNTech. Однак спочатку Ізраїль дочекається поки компанія Pfizer отримає відповідний дозвіл від американського регулятора FDA.

Про це сказав міністр охорони здоров'я країни Юлій Едельштейн, передає агентство The Jerusalem Post .

"Заява Pfizer - чудова новина. Зараз немає нічого більш важливого, ніж якнайшвидше схвалення нових закупок вакцини (Ізраїлем - ред.), щоб ми були готові до вакцинації (дітей - ред.) негайно після схвалення FDA", - сказав Едельштейн.

Таку заяву ізраїльський міністр зробив після того, як компанія Pfizer опублікувала інформацію про ефективність вакцини у дітей 12-15 років.

Компанія Pfizer заявила про безпечність та ефективність своєї вакцини для дітей, що дало їй можливість отримати дозвіл на використання в США протягом кількох тижнів.