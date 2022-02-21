Израиль переводит свое посольство из Киева во Львов
Фото: Израиль переводит свое посольство из Киева во Львов (pixabay.com)
Министерство иностранных дел Израиля приняло решение перенести свое посольство из Киева во Львов. В частности, из-за угрозы вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Израиля в Twitter.
"После оценки ситуации в МИД Израиля, а также обсуждений с различными международными структурами, министр иностранных дел Яир Лапид принял решение проинструктировать сотрудников посольства Израиля в Киеве переехать в консульские учреждения, открытые в городе Львов на западе Украины", - говорится в сообщении.