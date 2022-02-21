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Израиль переводит свое посольство из Киева во Львов

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Киев, Понедельник 21 февраля 2022 20:38
Израиль переводит свое посольство из Киева во Львов Фото: Израиль переводит свое посольство из Киева во Львов (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Израиля приняло решение перенести свое посольство из Киева во Львов. В частности, из-за угрозы вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Израиля в Twitter.

"После оценки ситуации в МИД Израиля, а также обсуждений с различными международными структурами, министр иностранных дел Яир Лапид принял решение проинструктировать сотрудников посольства Израиля в Киеве переехать в консульские учреждения, открытые в городе Львов на западе Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Нидерланды вслед за США и Британией перенесли посольство из Киева во Львов.

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