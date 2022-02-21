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Ізраїль переводить своє посольство з Києва до Львова

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Київ, Понеділок 21 лютого 2022 20:38
Ізраїль переводить своє посольство з Києва до Львова Фото: Ізраїль переводить своє посольство з Києва до Львова (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Ізраїлю прийняло рішення перенести своє посольство з Києва до Львова. Зокрема, через загрозу вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС Ізраїлю в Twitter.

"Після оцінки ситуації в МЗС Ізраїлю, а також обговорень з різними міжнародними структурами, міністр закордонних справ Яір Лапід прийняв рішення проінструктувати співробітників посольства Ізраїлю в Києві переїхати в консульські установи, відкриті в місті Львів на заході України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Нідерланди слідом за США і Британією перенесли посольство з Києва до Львова.

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