Израиль перехватил выпущенные ракеты из сектора Газа

Израильские системы противовоздушной обороны "Железный купол" успешно перехватили выпущенные из сектора Газа ракеты. Никто в результате обстрела не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля в Twitter.

Отмечается, что на протяжении воскресенья, 5 июля, из сектора Газа по территории Израиля дважды выпускали ракеты.

"Сегодня во второй раз из Газы была выпущена ракета по Израилю. Система ПВО "Железный купол" успешно перехватила ракету", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее обстрелы из сектора Газа были зафиксированы в марте, мая и июне. Тогда в ответ военные силы Израиля провели атаки на десятки объектов ХАМАС по всему сектору Газы.

В частности, один из последних обстрелов израильской территории был зафиксирован 27 июня, тогда одна из ракет упала вблизи населенного пункта, никто не пострадал.

Также РБК-Украина писало, что в конце февраля ситуация на границе Израиля и сектора Газа усложнилась, по израильской территории были выпущены 20 ракет, около 10 ракет были перехвачены ПВО.