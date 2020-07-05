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Израиль обстреляли из сектора Газа

Новости » Происшествия     05.07.2020 - 19:57
Израиль обстреляли из сектора Газа
Фото: сектор Газа (flickr.com/idfonline)

В сторону Израиля выпустили 2 ракеты

По территории Израиля выпустили 2 ракеты. Обстрел произвели из сектора Газа, который контролирует Палестина.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

Достигли ли цели ракеты, а также есть ли жертвы или пострадавшие в результате обстрела военные не информируют.

Израиль обстреляли из сектора Газа

Отметим, обстрелы из сектора Газа также были зафиксированы 27 марта, 6 мая и 15 июня. Тогда израильские военные в ответ атаковали десятки объектов ХАМАС по всему сектору Газы.

Напомним, 26 июня Израиль ударил по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны боевиков ХАМАС.

Кроме того, в феврале из сектора Газы по израильской территории выпустили несколько десятков ракет.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Сектор ГазаобстрелИзраильракета
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