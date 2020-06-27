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Израиль атаковал позиции ХАМАС в ответ на запуск ракет

Новости » Происшествия     27.06.2020 - 06:48
Израиль атаковал позиции ХАМАС в ответ на запуск ракет
Фото: ХАМАС (из открытых источников)

О пострадавших не сообщается

Армия обороны Израиля в ночь на субботу, 27 июня, нанесла авиаудары по военным позициям палестинского движения ХАМАС. Так военные ответили на запуск двух ракет из сектора Газа.

Об этом в Twitter сообщает армия Израиля.

Ракеты из секта Газа были выпущены вечером в пятницу, 26 июня, палестинскими радикалами. Одна из ракет разорвалась неподалеку населенного пункта, однако обошлось без жертв. Также не поступало никакой информации об ущербе.

Израильское государственное радио Kan напомнило, что ранее ХАМАС выпускал по одной ракете. Те случаи зафиксированы 27 марта, 6 мая и 15 июня. Тогда Военно-воздушные силы Израиля в ответ атаковали десятки объектов ХАМАСа по всему сектору Газа.

Напмоним, 23 февраля Израильские военные зафиксировали запуск 20 ракет со стороны сектора Газа.

Еще ранее, 8 февраля, в ответ на атаки ХАМАС израильские танки атаковали два военных поста этой группировки.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ХАМАСИзраиль
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