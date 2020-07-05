ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Израиль перехватил выпущенные ракеты из сектора Газа

Новости » В мире     05.07.2020 - 22:55
Израиль перехватил выпущенные ракеты из сектора Газа
Фото: сектор Газа (flickr.com/idfonline)

В результате обстрела никто не пострадал

Израильские системы противовоздушной обороны "Железный купол" успешно перехватили выпущенные из сектора Газа ракеты. Никто в результате обстрела не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля в Twitter.

Отмечается, что на протяжении воскресенья, 5 июля, из сектора Газа по территории Израиля дважды выпускали ракеты.

"Сегодня во второй раз из Газы была выпущена ракета по Израилю. Система ПВО "Железный купол" успешно перехватила ракету", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее обстрелы из сектора Газа были зафиксированы в марте, мая и июне. Тогда в ответ военные силы Израиля провели атаки на десятки объектов ХАМАС по всему сектору Газы.

В частности, один из последних обстрелов израильской территории был зафиксирован 27 июня, тогда одна из ракет упала вблизи населенного пункта, никто не пострадал.

Также РБК-Украина писало, что в конце февраля ситуация на границе Израиля и сектора Газа усложнилась, по израильской территории были выпущены 20 ракет, около 10 ракет были перехвачены ПВО.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Сектор ГазаИзраильракета
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь