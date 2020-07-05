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Ізраїль перехопив випущені ракети з сектора Газа

Новини » В світі     05.07.2020 - 22:55
Ізраїль перехопив випущені ракети з сектора Газа
Фото: сектор Газу (flickr.com/idfonline)

В результаті обстрілу ніхто не постраждав

Ізраїльські системи протиповітряної оборони "Залізний купол" успішно перехопили випущені з сектора Газа ракети. Ніхто в результаті обстрілу не постраждав.

Про це повідомили в прес-службі Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

Відзначається, що протягом неділі, 5 липня, з сектора Газа по території Ізраїлю двічі випускали ракети.

"Сьогодні вдруге з Гази було випущено ракету по Ізраїлю. Система ППО "Залізний купол" успішно перехопила ракету", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше обстріл з сектора Гази були зафіксовані у березні, травні і червні. Тоді у відповідь військові сили Ізраїлю провели атаки на десятки об'єктів ХАМАС по всьому сектору Гази.

зокрема, один з останніх обстрілу ізраїльської території був зафіксований 27 червня, тоді одна з ракет впала поблизу населеного пункту, ніхто не постраждав.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці лютого ситуація на кордоні Ізраїлю і сектора Газа ускладнилася, по ізраїльській території було випущено 20 ракет, близько 10 ракет були перехоплені ППО.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Сектор ГазаІзраїльракета
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