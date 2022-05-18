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Израиль передал Украине 2000 касок и 500 жилетов для гражданских служб

Фото: Израиль передал Украине 2000 касок и 500 жилетов для гражданских служб (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство обороны Израиля заявило о поставках Украине 2000 касок и 500 защитных жилетов. Они направлены для экстренных и гражданских служб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il.

"В среду, 18 мая, министерство обороны Израиля отправило в Украину партию из двух тысяч касок и пятисот бронежилетов. Речь идет о защитном обмундировании для спасательных служб и общественных организаций, а не для армии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль принял решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине в войне с Россией.

Одной из причин, по данным местных СМИ, стала недавнее оскорбительное заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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