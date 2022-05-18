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Ізраїль передав Україні 2000 касок та 500 жилетів для цивільних служб

Фото: Ізраїль передав Україні 2000 касок та 500 жилетів для цивільних служб (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство оборони Ізраїлю заявило про постачання Україні 2000 касок та 500 захисних жилетів. Вони спрямовані для екстрених та цивільних служб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.co.il.

"У середу, 18 травня, міністерство оборони Ізраїлю відправило в Україну партію із двох тисяч касок та п'ятисот бронежилетів. Йдеться про захисне обмундирування для рятувальних служб та громадських організацій, а не для армії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль ухвалив рішення про збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні у війні з Росією.

Однією з причин, за даними місцевих ЗМІ, стала нещодавня образлива заява очільника МЗС РФ Сергія Лаврова.

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