Израиль отменит ограничения на въезд украинцев

Верховный суд Израиля обязал правительство отменить любые дополнительные ограничения на въезд украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.
"Приветствую решение Верховного суда Государства Израиль, которое обязывает правительство Израиля отменить любые дополнительные ограничения на въезд граждан Украины", - написал он.
Зеленский добавил, что именно верховенство права и уважение к правам человека отличает настоящую, развитую демократию.
Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что украинцы смогут въезжать в Израиль на 3 месяца без необходимости подавать для этого особые заявки.
Напомним, в середине марта Израиль приостановил безвиз для украинцев. Также он установил квоту, согласно которой в страну могли попасть только 5 тысяч граждан Украины.
Украина рассматривала возможность приостановления безвизового режима в ответ для граждан Израиля.