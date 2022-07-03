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Израиль отменит ограничения на въезд украинцев

Фото: Израиль отменит ограничения на въезд украинцев (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховный суд Израиля обязал правительство отменить любые дополнительные ограничения на въезд украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

"Приветствую решение Верховного суда Государства Израиль, которое обязывает правительство Израиля отменить любые дополнительные ограничения на въезд граждан Украины", - написал он.

Зеленский добавил, что именно верховенство права и уважение к правам человека отличает настоящую, развитую демократию.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что украинцы смогут въезжать в Израиль на 3 месяца без необходимости подавать для этого особые заявки.

Напомним, в середине марта Израиль приостановил безвиз для украинцев. Также он установил квоту, согласно которой в страну могли попасть только 5 тысяч граждан Украины.

Украина рассматривала возможность приостановления безвизового режима в ответ для граждан Израиля.

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